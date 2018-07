Fall Susanna: Ali B. soll auch 11-Jährige vergewaltigt haben

Wiesbaden (dpa) - Dem Tatverdächtigen im Mordfall Susanna wird nun auch die Vergewaltigung einer Elfjährigen zur Last gelegt. Er soll das Mädchen insgesamt zwei Mal vergewaltigt haben, teilte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft mit. Die eine Tat in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim soll der Iraker im März begangen haben. Bei der anderen im Mai soll ein 14-Jähriger dabei gewesen sein, der bisher im Fall Susanna als 13-jähriger Zeuge geführt worden sei. Er sitzt demnach nun in Untersuchungshaft, ihm werden ebenfalls zwei Vergewaltigungen der Elfjährigen vorgeworfen.