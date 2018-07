Flüchtiger Messerstecher von Erfurt gefasst

Erfurt (dpa) - Er soll seine Ex-Freundin entführt und einen Unbeteiligten mit dem Messer attackiert haben: Nach vier Tagen auf der Flucht ist ein mutmaßlicher Gewaltverbrecher aus Erfurt gefasst. Der 41-Jährige wurde am Nachmittag am Rande der Erfurter Altstadt festgenommen, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. «Zur

Verhinderung der Flucht des Mannes gab ein Polizeibeamter drei Warnschüsse ab.» Verletzt wurde niemand, Unbeteiligte seien nicht in Gefahr gewesen. Vor dem Einsatz hatte es Hinweise von Zeugen gegeben.