Fünf Monate nach der Traumhochzeit: Meghan ist schwanger

London (dpa) - Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Das Baby soll demnach im Frühjahr 2019 auf die Welt kommen. Die beiden seien «sehr erfreut», hieß es auf dem Twitter-Account des Palasts. Die Nachricht kommt nur rund fünf Monate nach ihrer Traumhochzeit in Windsor. Meghan und Harry waren zuvor zu ihrer ersten offiziellen Auslandreise in Australien eingetroffen. In den letzten Tagen hatte es mehrfach Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft gegeben.