Getötete 15-Jährige: Kaum Details von den Ermittlern

Viersen (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Viersen halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit der Bekanntgabe von Ermittlungsdetails zurück. Sie machten zunächst keine Angaben zu dem 25-Jährigen, der sich nach der Tat gestellt hatte. Der Mann war bei einer Polizeikontrolle nach der Tat zunächst geflüchtet, hatte sich dann aber gestellt. Die 15-Jährige war am helllichten Tag in einem Park niedergestochen worden. Ein unbeteiligter Mann hatte nach eigenen Angaben noch versucht, das blutüberströmte Mädchen zu retten.