Gewalttat mit Beil in Kerpen: Zwei Menschen schwer verletzt

Kerpen (dpa) - Ein 43-Jähriger hat auf einem Supermarktparkplatz in Kerpen bei Köln seine Ex-Freundin und deren neuen Partner mit einem Beil angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 47 Jahre alte Frau und ihr 44 Jahre alter neuer Freund schwer verletzt. Sie kamen mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der Mann schwebe in Lebensgefahr. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts festgenommen.