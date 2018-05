Gewerkschaften warnen vor Sklaverei in Deutschland

Berlin (dpa) - Gewerkschaftsvertreter haben vor einem wachsenden Risiko von Sklaverei in Deutschland gewarnt. «Sklaverei in einem modernen, erweiterten Sinne existiert auch hierzulande», heißt es im «Atlas der Arbeit», den der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Hans Böckler Stiftung in Berlin vorstellten. Als Beispiel nennen sie die Zwangsprostitution mit Freiheitsberaubung und sexueller Ausbeutung. Der Bericht zitiert Daten, nach denen das Risiko für Eingewanderte zunimmt, in Deutschland Opfer von Arbeitsknechtschaft und Menschenschmuggel zu werden.