Gouverneur: Unklar, wie lange Rettungsaktion dauert

Chiang Rai (dpa) - Die Dauer der Höhlenrettung in Thailand ist nach Angaben des Leiters der Rettungsmission derzeit nicht absehbar. «Es ist unklar, wie lange es dauert, bis wir die erste Gruppe von Jungen heraus bringen können», teilte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am Nachmittag mit. Taucher hatten sich am Vormittag auf den Weg zu der seit mehr als zwei Wochen eingeschlossenen Jugend-Fußballmannschaft gemacht. Für Medienberichte, dass erste Jungen aus der Höhle gerettet seien, gab es zunächst keine Bestätigung. Die zwölf Jungen und ihre Fußballtrainer sind seit 16 Tagen eingeschlossen.