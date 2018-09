Großputz am Rhein: In 58 Städten wird Müll weggeräumt

Düsseldorf (dpa) - Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet wollen Ehrenamtliche am Samstag das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung saubermachen. 58 Städte haben sich nach Angaben der Veranstalter fürs Aufräumen beim «Rhine Cleanup Day» gemeldet - die meisten davon in Deutschland, es gibt aber auch Teilnehmer in den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Österreich. Bis zu 8000 Menschen werden erwartet. Die Großputz-Aktion startet soll bis 13 Uhr dauern. Der nächste Termin ist der 14. September 2019.