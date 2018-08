Grüne Baerbock sieht Bündnis mit CSU in Bayern skeptisch

Berlin (dpa) - Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern im Oktober hat sich die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock skeptisch zu einem Bündnis ihrer Partei mit der CSU geäußert. «Mit dieser CSU wird es (das) jedenfalls so nicht geben, wenn sie bei diesem nationalen Kurs weiter bleiben wird», sagte Baerbock im ZDF-Sommerinterview. «Wir diskutieren auch da klar an den Inhalten: für eine ökologische Politik, für eine gerechte Politik, aber auch für eine weltoffene Politik.» In Bayern wird am 14. Oktober gewählt. Umfragen sehen die Grünen bei bis zu 16 Prozent - das wäre Rang zwei hinter der CSU.