Grüne wollen wieder an Regierung beteiligt sein

Wiesbaden (dpa) - Nach dem starken Zugewinn bei der hessischen Landtagswahl streben die Grünen wieder in die Regierungsverantwortung. «Wir werten das Ergebnis als klaren Auftrag, an der nächsten Regierung beteiligt zu sein», sagte Fraktionschef Mathias Wagner in Wiesbaden. «Wir sind gesprächsbereit mit allen Parteien, wie wir es vor der Wahl gesagt haben.» In Hessen hatten CDU und Grüne zuletzt eine Regierung gebildet.