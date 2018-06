Handelsstreit vergrault Anleger

New York (dpa) - Präsident Donald Trump hat den US-Aktienmärkten eine weitere kalte Dusche verpasst. Die Anleger befürchteten eine weitere Verschärfung des weltweiten Handelskonflikts, denn die Regierung will US-Medien zufolge den Verkauf bestimmter Technologiefirmen an chinesische Investoren unterbinden. Der Dow Jones Industrial verlor 1,33 Prozent auf 24 252 Punkte. Der Eurokurs machte im US-Handel weiter Boden gut und notierte zuletzt bei 1,1700 US-Dollar.