ICE-Strecke nach Zugbrand wieder zweigleisig befahrbar

In einem fahrenden ICE war am 12. Oktober ein Feuer ausgebrochen. Alle gut 500 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Zug und beschädigte die Gleise. Später wurde der Bahnverkehr an der betroffenen Stelle zunächst eingleisig wieder aufgenommen. Die Brandursache ist weiter unklar.