Imran Khan gibt sich nach Pakistan-Wahl siegesgewiss

Islamabad (dpa) - Noch vor Bekanntwerden offizieller Ergebnisse hat sich der ehemalige Kricket-Star Imran Khan zum Sieger der Parlamentswahlen in Pakistan erklärt. Obwohl noch unklar ist, ob Khan eine regierungsfähige Mehrheit im Parlament zusammenbekommt, stellte er in einer halbstündigen Rede eine Vision für die Zukunft Pakistans vor. Er strebe gute Beziehungen zu den Nachbarn an, denn Frieden in Afghanistan bedeute Frieden in Pakistan. Sollte Indien einen Schritt auf Pakistan zugehen, werde Pakistan zwei Schritte machen.