Indien und Italien tauschen G20-Gipfel für 2021 und 2022

Buenos Aires (dpa) – Indien und Italien haben die Ausrichtung der G20-Gipfel in den Jahren 2021 und 2022 getauscht. «Es ist der 75. Jahrestag der indischen Unabhängigkeit. Deshalb haben wir Italien darum gebeten, dass Indien statt 2021 den G20-Gipfel 2022 ausrichten kann», sagte der indische Premierminister Narendra Modi zum Abschluss des G20-Gipfels in Buenos Aires. «Wir sind Italien dankbar, dass es den Vorschlag akzeptiert hat.» Der nächste G20-Gipfel findet im kommenden Jahr im japanischen Osaka statt, 2020 treffen sich die Staats- und Regierungschefs dann in Saudi-Arabien.