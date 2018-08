Italien droht EU in Migrationsstreit erneut

Rom (dpa) - Der Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung hat der EU in der Migrationskrise mit einem Stopp von Beitragszahlungen gedroht. Wenn sich die EU nicht unverzüglich auf eine Lösung für das Schiff «Diciotti» und eine Verteilung von Flüchtlingen einigen könne, seien er und «die gesamte Fünf-Sterne-Bewegung nicht mehr bereit, der EU jedes Jahr 20 Milliarden Euro zu geben». Das sagte Vize-Premier Luigi Di Maio in einem Video auf seiner Facebookseite. Als Frist für eine Einigung nannte er das Ende eines heutigen EU-Treffens in Brüssel.