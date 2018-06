Japanische Raumsonde hat Asteroiden Ryugu erreicht

Tokio (dpa) - Nach vier Jahren im All hat die japanische Raumsonde «Hayabusa2» ihr Ziel erreicht. Die Sonde mit dem deutschen Asteroidenlander «Mascot» an Bord sei nun in einer Position 20 Kilometer vom Asteroiden Ryugu entfernt, bestätigte die japanische Raumfahrtagentur Jaxa. Von dort aus werde die Sonde Messungen vornehmen. «Hayabusa2» soll den rund 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Asteroiden vermessen und im Jahr 2020 Material von seiner Oberfläche zur Erde bringen. «Mascot» wird auf Ryugu bleiben. Die Forscher wollen den Ursprüngen unseres Sonnensystems auf die Spur kommen.