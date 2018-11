Jury-Auswahl im Prozess gegen Drogenboss «El Chapo» fortgesetzt

New York (dpa) - Die Jury-Auswahl im Prozess gegen den ehemaligen mexikanische Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán ist in New York in die zweite Runde gegangen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten zunächst rund ein Dutzend potenzielle Geschworene befragt, berichteten US-Medien. Bis zu den für kommenden Dienstag geplanten Eröffnungsplädoyers muss die zwölfköpfige Jury stehen, die dann aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden soll. Die US-Justiz wirft dem 61-jährigen unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation vor.