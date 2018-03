Kauder zur Kanzlerinnenwahl: «Es wird klappen»

Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder geht fest von einer Wiederwahl von Angela Merkel zur Kanzlerin aus. «Ich bin ganz sicher, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wird», sagte Kauder im ZDF-Morgenmagazin. «Über Ergebnisse spekuliere ich nicht, aber das Ergebnis wird so sein, dass wir ab heute wieder eine gewählte Bundesregierung unter Angela Merkel haben werden.» Kauder weiter: «Ich sage voraus, es wird klappen.» Die CDU-Vorsitzende Merkel will sich am Vormittag mit den Stimmen der großen Koalition zum vierten Mal nach 2005, 2009 und 2013 zur Kanzlerin wählen lassen.