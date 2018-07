Kim Dotcom scheitert mit Berufungsantrag gegen Auslieferung

Wellington (dpa) - Megaupload-Gründer Kim Dotcom ist mit seinem Berufungsantrag gegen eine Auslieferung von Neuseeland an die USA gescheitert. Das oberste Berufungsgericht in Wellington bestätigte zwei Richtersprüche, denen zufolge eine Auslieferung des 44-Jährigen rechtens wäre. Dotcoms Anwaltsteam will nun beim Obersten Gerichtshof Neuseelands Protest einlegen. Die US-Justiz wirft dem als Kim Schmitz in Kiel geborenen Gründer der Internet-Tauschplattform Megaupload unter anderem Copyright-Betrug im großen Stil sowie Geldwäsche vor.