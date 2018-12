Koalitionsabkommen für Regierung in Luxemburg steht

Luxemburg (dpa) - Der Koalitionsvertrag von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen für die künftige Regierung in Luxemburg steht. Spitzenvertreter der drei Parteien unterzeichnete in Luxemburg-Stadt ein 246 Seiten starkes Abkommen für die gemeinsame Arbeit in den kommenden fünf Jahren. Nach der erwarteten Zustimmung der jeweiligen Parteigremien an diesem Dienstag soll die neue Regierung am Mittwoch vereidigt werden. Neuer und alter Regierungschef wird der seit 2013 in der gleichen politischen Konstellation regierende Liberale Xavier Bettel sein.