Kreise: Koalition einigt sich auf Paket gegen Diesel-Fahrverbote

Berlin (dpa) - Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am frühen Dienstagmorgen nach rund sechsstündigen Beratungen im Kanzleramt aus Teilnehmerkreisen. Details sollten noch in der Nacht mitgeteilt werden.