Lambsdorff warnt vor «Zerrüttung» der Beziehung zu den USA

Berlin (dpa) - Die FDP warnt vor einer drastischen Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Berechtigte Kritik an der Politik von US-Präsident Donald Trump dürfe «nicht zu einer Zerrüttung des transatlantischen Verhältnisses führen». Das sagte der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff der «Welt». Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern beim Katholikentag in Münster Trump scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, er verletze das Vertrauen in die internationale Ordnung.