Landtagswahl in Bayern beginnt - Wahllokale öffnen

München (dpa) - In Bayern beginnt in diesen Minuten die Landtagswahl. Um Punkt 8.00 Uhr öffnen landesweit die Wahllokale. Rund 9,5 Millionen Bürger sind aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen, darunter 600 000 Erstwähler. 180 Sitze sind zu vergeben, darunter 91 Direkt- und 89 Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen. Die CSU muss mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen, wird sich also voraussichtlich einen Koalitionspartner suchen müssen.