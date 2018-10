Lily Allen ist krank - Konzert in den USA kurzfristig abgesagt

Castleford (dpa) - Die britische Popsängerin Lily Allen ist krank und hat deswegen ein geplantes Konzert in Chicago kurzfristig absagen müssen. «In Kürze werde ich Euch mehr Einzelheiten berichten», schrieb die Künstlerin auf Twitter und bestätigte Angaben des Vic Theatre. «Es tut mir für alle so leid, aber ich kämpfe damit schon seit dem 16. Oktober.» Fans der Britin zeigten in sozialen Medien Enttäuschung, aber auch vollstes Verständnis und wünschten Lily Allen eine schnelle Genesung.