Linke bestätigt Spitzenduo

Leipzig (dpa) - Nach heftigem internen Streit haben die Linken ihre Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger mit einem leichten Dämpfer in ihren Ämtern bestätigt. Auf dem Parteitag in Leipzig erhielt Kipping am Samstag 64,46 Prozent der Stimmen. Für Riexinger stimmten 73,8 Prozent. Gegenkandidaten hatten die beiden nicht. Kipping und der Co-Vorsitzende Riexinger führen die Linke seit 2012.