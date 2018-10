Maas eröffnet Deutschlandjahr in den USA

Washington (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat in Washington das Deutschlandjahr in den USA eröffnet. Es soll mit mehr als 1000 Veranstaltungen die deutsch-amerikanischen Beziehungen jenseits der Regierungspolitik stärken. «Wenn der Atlantik im politischen Sinne breiter wird, müssen wir mehr und stabilere Brücken bauen», sagte der SPD-Politiker bei einem Fest mit 3000 Gästen in der Residenz des deutschen Botschafters in der US-Hauptstadt. «Für uns Deutsche ist und bleibt Amerika der engste Partner außerhalb Europas.»