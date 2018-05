Mai-Kundgebungen des DGB im Zeichen von «Solidarität»

Nürnberg (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für heute zu den traditionellen Kundgebungen zum «Tag der Arbeit» aufgerufen - unter dem Motto «Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit». Geplant sind nach Gewerkschaftsangaben bundesweit knapp 500 Veranstaltungen. DGB-Chef Reiner Hoffmann wird bei der Hauptkundgebung in Nürnberg sprechen. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann tritt bei einer Kundgebung in Kassel auf, Verdi-Chef Frank Bsirske in Braunschweig. Im Mittelpunkt der Reden dürfte neben der Debatte über eine Reform von Hartz IV auch die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen stehen.