Mediziner pochen auf mehr Geld für mehr Sprechzeit

Erfurt (dpa) - Unmittelbar vor dem Deutschen Ärztetag bringen sich die Mediziner mit scharfer Kritik an Plänen der großen Koalition in Stellung. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, machte deutlich, dass die von der Politik geplante Sprechzeiten-Ausdehnung für gesetzlich Versicherte ohne zusätzliche Vergütung nicht gehe. «Wer mehr bestellt, der muss auch mehr zahlen.» Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte die Pläne, deutete aber auch finanzielle Verbesserungen an. Ein weiteres Thema soll eine stärkere Freigabe reiner Online-Behandlungen von Patienten sein.