Meghan Markle wird von ihrem Vater zum Altar geführt

London (dpa) - Bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai wird der Vater der US-Schauspielerin seine Tochter zum Altar führen. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Thomas Markle lebt zurückgezogen in den USA und Mexiko. Er war früher Kameramann und Oberbeleuchter für TV-Produktionen. Meghans Eltern trennten sich, als sie noch ein Kind war. Auch ihre Mutter Doria Ragland wird bei der Hochzeit dabei sein. Zu der Sozialarbeiterin hat Meghan nach eigenen Angaben einen besonders innigen Kontakt.