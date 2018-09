Mehr als 50 000 bei Chemnitzer Konzert gegen Rechts

Chemnitz (dpa) - Bei einem Gratis-Konzert zahlreicher Bands haben sich in Chemnitz Zehntausende gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt stark gemacht. Unter anderen spielten die Toten Hosen, Kraftklub und der Rapper Marteria. 65 000 Besucher seien gekommen, hieß es von der Stadt. Tote-Hosen-Sänger Campino sprach sogar von 70 000. Am 26. August war in der sächsischen Stadt ein 35-Jähriger erstochen worden, mutmaßlich von einem Iraker und einem Syrer. Rechtspopulistische Gruppen hatten die Tat unter anderem zum Protest gegen die Flüchtlingspolitik genutzt.