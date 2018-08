Merkel besucht Aserbaidschan - Schwierige Gespräche erwartet

Baku (dpa) - Für Bundeskanzlerin Angela Merkel beginnt heute wohl der heikelste Teil ihrer Reise in den Südkaukasus. Sie trifft in Aserbaidschan mit Präsident Ilham Aliyev zusammen. Die Gespräche werden belastet durch die Einreiseverweigerung für den CDU- Bundestagsabgeordneten Albert Weiler unter Androhung einer Festnahme am Flughafen. Weiler war 2014 und 2016 in die Region Berg-Karabach gereist. Um das Gebiet schwelt seit den 1990er Jahren ein Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Region gehört eigentlich zu Aserbaidschan, wird aber von proarmenischen Kräften kontrolliert.