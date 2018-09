Merkel setzt weiter auf enge Kooperation mit Frankreich

Marseille (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will in Europa weiterhin den Schulterschluss mit Frankreich suchen. Sie sei «sehr optimistisch, dass wir auch weiter gemeinsam vorangehen», sagte Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Marseille. Mit Blick auf die Wahl zum Europaparlament im Mai 2019 sagte Merkel: «Wir wollen bis dahin noch einiges schaffen.» Sie verwies unter anderem auf die Weiterentwicklung der Währungsunion, die Absicherung des Bankensystems und die Migration, bei der beide Länder die gleiche Herangehensweise hätten.