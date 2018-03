Ministerium will Standorte von Messstationen überprüfen

Berlin (dpa) - In der Debatte um mögliche Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Innenstädten stellt das Bundesverkehrsministerium jetzt die Standorte einzelner Messstationen in Frage. «Einige Standorte von Messtellen werden zurzeit kritisch hinterfragt, ob sie überhaupt den europäischen Vorgaben entsprechen», sagte der Staatssekretär Steffen Bilger der «Bild»-Zeitung. «Zumindest für die Zukunft muss gelten: Neue Messstellen sollten objektive Werte ermitteln und nicht die schlechtestmöglichen.» Zugleich stellte Bilger geltende Grenzwerte in Frage.