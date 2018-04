NRW-Innenminister Reul: Drei Tote in Münster

Münster (dpa) - Entgegen ersten Informationen sind bei dem Zwischenfall in Münster insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um zwei Opfer und den Täter, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstag. «Es sind in der Summe drei.» Zuvor hatte das Bundesinnenministerium von insgesamt vier Toten gesprochen.