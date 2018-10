Neues iPad und Mac-Computer von Apple erwartet

New York (dpa) - Von Apple wird am Dienstag die Vorstellung eines neuen Modells des Tablet-Computers iPad Pro sowie eines neuen Mac-Laptops erwartet. Der Konzern selbst machte wie immer keine Angaben dazu, worum es bei der Präsentation in New York gehen wird. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg aber soll unter anderem eine neue Version des teureren und leistungsstärkeren Tablets iPad Pro gezeigt werden, bei der das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllt.