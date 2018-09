Obama und Bush verabschieden McCain

Washington (dpa) - Eine Woche nach dem Tod von US-Senator John McCain nehmen heute in Washington hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft Abschied von dem Ausnahmepolitiker. Bei einem Trauergottesdienst in der Nationalen Kathedrale in der US-Hauptstadt sollen die früheren Präsidenten Barack Obama und George W. Bush sprechen. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird erwartet. US-Präsident Donald Trump ist nicht auf der Trauerfeier für seinen innerparteilichen Widersacher. Laut «New York Times» hatte McCain vor seinem Tod mitgeteilt, er wünsche Trump nicht auf seiner Beerdigung.