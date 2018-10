Obduktion der Leichen nach tödlichem Polizeieinsatz

Kirchheim (dpa) - Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der Pfalz sollen Rechtsmediziner an diesem Wochenende die beiden Leichen untersuchen. Ergebnisse werden der Staatsanwaltschaft Frankenthal zufolge erst Anfang kommender Woche vorliegen. In Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz hatten Polizisten einen 25-Jährigen erschossen, als er sie mit einer Schere angriff. Eine Polizistin musste nach der Attacke notoperiert werden. Auch die Mutter des Mannes ist tot. Ob ihr Sohn sie getötet hat, wird noch ermittelt.