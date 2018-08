Polizei in Jacksonville: Mehrere Tote durch Schüsse

Jacksonville (dpa) - In der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Das bestätigte die Polizei. Das Sheriffsbüro sprach bei Twitter von «mehreren Todesopfern». Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe. Ein Organisator eines Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt hatte zuvor erklärt, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. Auf einem Video, das von dem Turnier stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie.