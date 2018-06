Pompeo: Gespräche mit Nordkorea vor Gipfel laufen gut

Singapur (dpa) - Vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Singapur laufen die Vorgespräche besser als erwartet. Man komme sehr schnell voran, so US-Außenminister Pompeo. Man erwarte, dass die Gespräche zu einem logischen Ergebnis kämen, so Pompeo weiter. Er kündigte an, Nordkorea werde in den Gesprächen besondere Sicherheiten angeboten bekommen. Atomare Abrüstung solle für Nordkorea kein Sicherheitsrisiko sein, sondern das Gegenteil. Nähere Details nannte Pompeo nicht.