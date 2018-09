Popocatépetl lässt Asche auf Teile Mexiko-Stadts rieseln

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Vulkan Popocatépetl hat eine Aschewolke ausgespuckt, die bis nach Mexiko-Stadt gezogen ist. In der mexikanischen Hauptstadt sei in einigen Stadtteilen Asche niedergerieselt, teilte der Leiter des Zivilschutzes der Stadt mit. Eine Gefahr für Menschen bestehe jedoch nicht. Die Behörden empfahlen, Nase und Mund zu schützen, Haustiere nicht nach draußen zu lassen und Aktivitäten an der Luft einzuschränken. Der Vulkan zeigt immer wieder Aktivität, auch Rauch- und Aschewolken sind dabei keine Seltenheit.