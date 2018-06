Prinz William besucht bei erster Israel-Visite Yad Vashem

Tel Aviv (dpa) - Der britische Prinz William hat zum Auftakt seines historischen Besuchs in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung vor 70 Jahren. «Es ist fast unmöglich, dieses entsetzliche Geschehen in der Geschichte zu verstehen», schrieb der Prinz ins Gästebuch der Gedenkstätte. Der Herzog von Cambridge traf Holocaust-Überlebende, die durch die so genannten Kindertransporte gerettet wurden. Mit der Rettungsaktion entkamen rund 10 000 jüdische Kinder nach England.