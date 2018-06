Putin zu Arbeitsbesuch in Österreich eingetroffen

Wien (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Arbeitsbesuch in Österreich eingetroffen. Der 65-Jährige wird politische Gespräche mit Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz führen. Themen dürften unter anderem die Lage in der Ukraine sowie die Vertrauenskrise in den internationalen Beziehungen sein. Österreich sieht sich als Brückenbauer zwischen Ost und West und hat im Gegensatz zu anderen EU-Ländern auf die Ausweisung russischer Diplomaten nach dem Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal verzichtet.