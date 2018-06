Rakete von Gerst in Baikonur gesegnet

Baikonur (dpa) - In einer kurzen Andacht hat ein orthodoxer Priester die Rakete des deutschen Astronauten Alexander Gerst gesegnet. An einem provisorischen Altar am Fuß der Rakete auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur sprach er ein Gebet. Dann bespritzte er die Rakete sowie umstehende Vertreter des Raumfahrtpersonals und Reporter mit Weihwasser. Die Crew war bei der Zeremonie nicht anwesend. Der Geophysiker Gerst fliegt morgen mit einem Russen und einer Amerikanerin von Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation.