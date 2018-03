Reisebus in Bayern verunglückt - viele Verletzte

Aschaffenburg (dpa) - Bei einem Unfall mit einem voll besetzten Reisebus sind in Bayern nahe Aschaffenburg viele Menschen verletzt worden. «Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Mehr als 20 Fahrgäste erlitten leichtere Blessuren», sagte ein Sprecher der Polizei. Der Bus war in der Nacht auf der Autobahn 3 nahe der Landesgrenze zu Hessen auf einen Lastwagen aufgefahren. Notärzte und Sanitäter versorgten die Opfer. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. «Die Bergung dauert bis in den Morgen», sagte der Sprecher. Die A3 wurde in Richtung Nürnberg gesperrt.