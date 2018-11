Renten steigen spürbar - Rekordeinnahmen der Rentenkasse

Berlin (dpa) - Die Rentner in Deutschland bekommen im kommenden Jahr um mehr als 3 Prozent steigende Bezüge. Zudem werden mit dem geplanten Rentenpaket der Koalition 2019 die Mütterrente und die Erwerbsminderungsrente ausgebaut. Eine wegen der guten Lage der Rentenkasse eigentlich fällige Senkung des Rentenbeitragssatzes fällt wegen der milliardenschweren schwarz-roten Reform aus. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung in Würzburg mit. Die Bezüge der Rentner in Westdeutschland steigen voraussichtlich um 3,18 Prozent, im Osten sogar um 3,91 Prozent.