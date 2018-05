Rummenigge dankt Heynckes für großartige Leistung

Berlin (dpa) – Der FC Bayern München hat nach dem verlorenen Endspiel im DFB-Pokal noch einmal die Verdienste des scheidenden Trainers Jupp Heynckes gewürdigt. «Es war das letzte Spiel von Jupp. Er geht jetzt in den mehr als verdienten Ruhestand. Es steht dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht, Danke zu sagen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Beim nächtlichen Bankett des Clubs applaudierten die Edelfans dem 73-jährigen Heynckes lange. Zu den Klängen von «Time To Say Goodbye» hielten die Gäste Schals mit der Aufschrift «Jupp, Jupp, Jupp» in die Höhe.