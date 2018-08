Rund 7800 Denkmäler öffnen ihre Türen für Besucher

Köln (dpa) - Rund 7800 historische Gebäude in mehr als 2500 deutschen Städten und Gemeinden öffnen am «Tag des offenen Denkmals» ihre Türen. Unter dem Motto «Entdecken, was uns verbindet» bekommen Besucher am 9. September Einblick in Orte, die sonst nicht oder nur teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind. «Das Besondere für die Besucher ist, dass sie die Objekte zwar meistens aus ihrer direkten Umgebung kennen - allerdings nur von außen», sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Steffen Skudelny, bei der Vorstellung des Programms in Köln.