Sarah Kuttner braucht einen Bewässerungsprofi

Berlin (dpa) - Moderatorin Sarah Kuttner verzweifelt wegen der Trockenheit im Berliner Umland. «Der Rasen macht mich wahnsinnig», twitterte sie. «Empfehlungen für professionelle und freundliche Firmen, spezialisiert auf Gartenberegnungssysteme bitte gern an mich.» Mit nur 95 Litern pro Quadratmeter war Brandenburg bislang in diesem Jahr das trockenste aller Bundesländer. In Berlin fielen 105 Liter pro Quadratmeter. Die Trockenheit macht auch den Brandenburger Wäldern zu schaffen, wo es immer wieder zu Bränden kommt.