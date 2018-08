Schüsse auf US-Botschaft in Ankara - keine Verletzten

Istanbul (dpa) - Unbekannte haben in der türkischen Hauptstadt Ankara mehrere Schüsse auf die US-Botschaft abgegeben. Das meldeten die Sender Habertürk und CNN Türk am frühen Morgen. Die Schüsse seien aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden. Einige Kugeln seien in einem Wächterposten eingeschlagen, es sei aber niemand verletzt worden. Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind stark angespannt. Die Regierungen streiten um das Schicksal des US-Pastors Andrew Brunson. Er wird wegen Terrorverdachts in der Türkei festgehalten. Die USA hatten deshalb jüngst Strafzölle gegen die Türkei verhängt.