Seehofer bei der Innenministerkonferenz

Quedlinburg (dpa) - Die Innenminister der Länder erwarten heute von Bundesinnenminister Horst Seehofer genauere Informationen zu seinen Plänen für Asyl-Ankerzentren. Seehofer kommt zur Innenministerkonferenz in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Bis zum Herbst will er in einem Pilotprojekt mehrere Ankerzentren einrichten, in denen Asylsuchende das komplette Asylverfahren durchlaufen. In den Ländern trifft Seehofer mit seinen Plänen auf teils erheblichen Widerstand. Ein weiteres Thema in Quedlinburg: die Bamf-Affäre.